В Ингушетии мужчина отравился угарным газом
Мужчина отравился угарным газом в частном доме в Малгобекском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«В одной из комнат частного дома произошло короткое замыкание электропроводки, в результате чего произошло возгорание», — сказал собеседник.
По его словам, после данного происшествия в больницу с отравлением угарным газом был доставлен местный житель, который после оказания медицинской помощи не госпитализирован.
Отмечается, что домовладению причинен частичный ущерб.