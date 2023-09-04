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В Ингушетии мужчина отравился угарным газом

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Мужчина отравился угарным газом в частном доме в Малгобекском районе республики, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В одной из комнат частного дома произошло короткое замыкание электропроводки, в результате чего произошло возгорание», — сказал собеседник.

По его словам, после данного происшествия в больницу с отравлением угарным газом был доставлен местный житель, который после оказания медицинской помощи не госпитализирован.

Отмечается, что домовладению причинен частичный ущерб.

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