В Ингушетии мужчина отравился угарным газом

«В одной из комнат частного дома произошло короткое замыкание электропроводки, в результате чего произошло возгорание», — сказал собеседник.

По его словам, после данного происшествия в больницу с отравлением угарным газом был доставлен местный житель, который после оказания медицинской помощи не госпитализирован.

Отмечается, что домовладению причинен частичный ущерб.