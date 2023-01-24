В Ингушетии мужчина предстанет перед судом за нападение на супругу

В надзорном ведомстве напомнили, что в июле прошлого года, в помещении служебного кабинета благотворительного фонда в городе Магасе, на почве неприязненных отношений к своей супруге, инициировавшей бракоразводный процесс, обвиняемый нанес ей множественные удары имевшимся при себе ножом, в том числе в жизненно важные органы. Женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд Ингушетии.