В Ингушетии на 22,5% снизилась смертность

Министр отметил, что утвержден сводный план по снижению смертности от основных классов причин, а также младенческой смертности, на основании которого оснащаем медицинским оборудованием учреждения здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Балаев напомнил, что численность жителей республики по итогам Всероссийской переписи населения составляет 519 078 человек. Один из лучших показателей по рождаемости также отмечен в Ингушетии — 15 новорожденных на 1 тыс. населения. Субъект наряду с Москвой и Дагестаном в числе трех регионов страны, досрочно достигших установленного на 2030 год показателя по продолжительности жизни в 78 лет.

Докладчик проинформировал, что за прошлый год в республике успешно проведена диспансеризация, медицинская реабилитация в амбулаторных и стационарных условиях, увеличился объем высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи. Регион успешно участвует в нацпроектах «Здравоохранение» и «Демография», реализует республиканскую государственную программу «Развитие здравоохранения».

«Для Ингушетии особенно важны демографические показатели. Нас чуть больше полумиллиона. Высокая детская рождаемость может уйти в минус, если мы не будем наращивать эту тенденцию к снижению младенческой смертности. Мы по средней продолжительности жизни в прошлом году были в лидерах, у нас этот показатель чуть выше 80 лет. И это для нас не предел, у нас всегда было много долгожителей. Диаграмма роста по этим показателям должна стать стабильной», — цитирует Калиматова его пресс-служба.