Демография

В Ингушетии на 22,5% снизилась смертность

0

В Ингушетии один из самых низких показателей смертности в России, умерших на 1 тыс. человек — 3,2, что на 22,5 % ниже, чем в 2021 году. Об этом на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщил министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев.

Министр отметил, что утвержден сводный план по снижению смертности от основных классов причин, а также младенческой смертности, на основании которого оснащаем медицинским оборудованием учреждения здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Балаев напомнил, что численность жителей республики по итогам Всероссийской переписи населения составляет 519 078 человек. Один из лучших показателей по рождаемости также отмечен в Ингушетии — 15 новорожденных на 1 тыс. населения. Субъект наряду с Москвой и Дагестаном в числе трех регионов страны, досрочно достигших установленного на 2030 год показателя по продолжительности жизни в 78 лет.

Докладчик проинформировал, что за прошлый год в республике успешно проведена диспансеризация, медицинская реабилитация в амбулаторных и стационарных условиях, увеличился объем высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи. Регион успешно участвует в нацпроектах «Здравоохранение» и «Демография», реализует республиканскую государственную программу «Развитие здравоохранения».

«Для Ингушетии особенно важны демографические показатели. Нас чуть больше полумиллиона. Высокая детская рождаемость может уйти в минус, если мы не будем наращивать эту тенденцию к снижению младенческой смертности. Мы по средней продолжительности жизни в прошлом году были в лидерах, у нас этот показатель чуть выше 80 лет. И это для нас не предел, у нас всегда было много долгожителей. Диаграмма роста по этим показателям должна стать стабильной», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Силовики назвали фейком сообщения о нейтрализации двух бандитов в Ингушетии
Ингушская диаспора г. Алматы планирует открыть этнографический музей
Миннац республики поздравил газету «Ингушетия» с 30-летием
Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве
Ингушский спортклуб «Ади Ахмад» поощрил своего воспитанника за выступление на первенстве России
Школьников Ингушетии приглашают к участию в акции «Наследники Победы»
Объем сельхозпродукции в Ингушетии за три месяца достиг 3409,6 млн руб.
Ингушетия стала лидером по объему привлеченного финансирования МСП в СКФО
В Ингушетии чествовали чемпиона России по панкратиону Мамед-Амина Элжаркиева
Овощеводы агрокомплекса «Сунжа» в Ингушетии с начала 2023 года собрали 300 тонн томатов
В школах Ингушетии прошла неделя здорового питания

Главное

Яндекс.Метрика

 