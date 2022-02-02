В Ингушетии на 30% увеличились просрочки по ипотеке за 2021 год

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Объем просроченных ипотечных кредитов в Ингушетии увеличился на 30% за 2021 год, в то время как в целом по стране он сократился на 18%, говорится в сообщении коллекторского агентства «Долговой консультант».

«По итогам 2021 года всего в трех регионах страны объем просроченных ипотечных платежей продолжил увеличиваться: в Ингушетии (на 30%), в Ивановской (на 7%) и Ленинградской (на 5%) областях. Максимальное сокращение отмечено в Новгородской (-40%) и Псковской (-33%) областях, а также Карелии (-37%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем просроченных ипотечных кредитов в целом по России сократился на 18%, до 66,7 млрд рублей.
По оценке агентства, резкое снижение показателя в 2021 году подтверждается активным ростом спроса на залоговую недвижимость вследствие повсеместного роста цен.

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