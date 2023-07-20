Коллегия

В Ингушетии на 45% увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений

0

В Ингушетии с 27,3 до 72,1% увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений, с 59,7 до 71,9% — тяжких преступлений. Общий процент раскрываемости повысился с 65,4% до 75,8%.

Об этом было сообщено на заседании коллегии СУ СКР по республике под руководством заместителя руководителя ведомства Усмана Белхароева по итогам работы за 6 месяцев текущего года.

Отмечалось, что в суды для рассмотрения по существу направлено 125 уголовных дел, что практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (124 уголовных дела).

В первом полугодии актуальными оставались вопросы соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства и организационно-распорядительных документов о разумных сроках уголовного судопроизводства.

В ходе предварительного следствия удалось добиться возмещения ущерба в размере более 31 млн рублей.

На особом контроле находится рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой зарплаты, организовано надлежащее взаимодействие в данном направлении с контролирующими органами.

Усман Белхароев отметил, что основными задачами следственного управления являются: продолжение поступательной работы по повышению качества и эффективности предварительного следствия и процессуального контроля, усиление работы в области взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами.

Также он поздравил сотрудников СУ с наступающим профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия, после чего вручил наиболее отличившимся работникам ведомственные награды СК России.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за нарушение ПДД арестовали водителя и пассажира иномарки
В Сунже Ингушетии пройдут соревнования по стрельбе из лука
В Северо-Кавказстате рассказали о ходе сева яровых культур в Ингушетии
Министр спорта Ингушетии и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве
Госавтоинспекторы Ингушетии призвали водителей «просто сбавить скорость»
Власти Карабулака Ингушетии оказали помощь пострадавшей от подтопления семье
Мошенники под видом силовиков оформили кредиты на жительницу Ингушетии и ушли с деньгами
В Ингушетии более 200 выпускников окончили школу с медалью
Жителю Ингушетии незаконно начислили более 200 тыс. рублей за электроэнергию
Двое жителей Ингушетии отправили сильнодействующее вещество из Москвы в регион по почте
В Ингушетии выясняют причину взрыва в частном доме с двумя пострадавшими

Главное

Яндекс.Метрика

 