В Ингушетии на 45% увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений

Об этом было сообщено на заседании коллегии СУ СКР по республике под руководством заместителя руководителя ведомства Усмана Белхароева по итогам работы за 6 месяцев текущего года.

Отмечалось, что в суды для рассмотрения по существу направлено 125 уголовных дел, что практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (124 уголовных дела).

В первом полугодии актуальными оставались вопросы соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства и организационно-распорядительных документов о разумных сроках уголовного судопроизводства.

В ходе предварительного следствия удалось добиться возмещения ущерба в размере более 31 млн рублей.

На особом контроле находится рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой зарплаты, организовано надлежащее взаимодействие в данном направлении с контролирующими органами.

Усман Белхароев отметил, что основными задачами следственного управления являются: продолжение поступательной работы по повышению качества и эффективности предварительного следствия и процессуального контроля, усиление работы в области взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами.

Также он поздравил сотрудников СУ с наступающим профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия, после чего вручил наиболее отличившимся работникам ведомственные награды СК России.