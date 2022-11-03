В Ингушетии на 52% выросло число получателей соцвыплат на детей от 3 до 7 лет

«Пособие назначается в размере 50%, 75% и 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка», — сказал представитель ведомства.

Как отметил глава Минтруда Ингушетии Хаджибекир Муталиев, в этом году более 29 тыс. семей получают выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а это более 43 тыс. детей.

«Стоит отметить, что в 2021 году соцвыплаты получали 19 тыс. семей, в которых в общей сложности было 30 тыс. детей», — сказал Муталиев.

Как отметил министр, по поручению Президента РФ размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился с этого года и производится по новому порядку.

Доход сравнивается с прожиточным минимумом, установленным на момент обращения за выплатой. Жители Ингушетии могут подать все соответствующие заявления в клиентские службы социальной защиты населения и через единый портал Госуслуг.