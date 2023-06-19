Призыв

В Ингушетии на 87% выполнен план весеннего призыва граждан на военную службу

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В Ингушетии на 87,1% выполнен план весеннего призыва граждан на военную службу. Направлено 196 юношей из 225, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что в регионе проводится агитационно-разъяснительная работа среди населения с привлечением общественных организаций и духовенства, сходы в городах и сельских поселениях, где поднимаются вопросы необходимости исполнения гражданами призывного возраста своего долга.

Кроме того, осуществляется информационное обеспечение мероприятий весеннего призыва. Организованы выступления военных комиссаров муниципальных образований в СМИ.

В целях содействия военному комиссариату УГИББД МВД России по региону организованы рейдовые мероприятия по выявлению лиц призывного возраста среди автомобилистов республики. Работа в этом направлении ведется и в выходные дни.

В ближайшее время в отношении граждан, доставленных органами внутренних дел за неявку, материалы будут направляться в следственные органы для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством России.

«Наши ребята всегда отличались мужеством и готовностью защищать Родину. Бойцы из Ингушетии бок о бок с представителями разных народов России выполняют боевые задачи и ратный долг в зоне СВО, показывают сплоченность. Считаю, что нужно продолжить агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросу необходимости прохождения военной службы и выполнения всеми гражданами Конституционного долга по защите Отечества», — подчеркнул Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что начальникам военно-учетных столов в кратчайшие сроки следует завершить оповещение путем подворного обхода и представить в военные комиссариаты актуальные сведения о гражданах, состоящих (обязанных состоять) на воинском учете, главам муниципальных образований — усилить контроль за качеством оповещения граждан.

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