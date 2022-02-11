В Ингушетии на 90% подготовили технику для дорожных работ в 2022 году

«Особое внимание уделяется подготовке спецтехники. Это самосвалы, тракторы, экскаваторы, комбинированные дорожные машины и тяжелые автогрейдеры. Оборудование и машины отлично себя зарекомендовали в прошедшем сезоне. Сдвижек графика работ у подрядных организаций по причине выхода из строя техники зафиксировано не было. Что касается нового сезона, то почти 90% парка полностью готово к выполнению дорожно-строительных работ», — сказал собеседник.

По его словам, у дорожников есть четкий план работы по всем проблемным участкам.

«Уже определены конкурсными процедурами подрядчики, работы нужно начинать, как только позволит погода», — отметил руководитель ведомства.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Ингушетии отремонтируют порядка 13 дорожных объектов протяженностью 17,1 км.