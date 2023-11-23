Водоснабжение

В Ингушетии на 93% завершены работы по реконструкции и модернизации Альтиевского водозабора

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Запланированные в этом году работы на Альтиевском водозаборе, в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», выполнены на 93%.

Об этом в режиме видеосвязи руководителю субъекта Махмуд-Али Калиматову рассказал министр строительства республики Микаил Балахоев, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

По словам министра, на территории объекта проведены работы по бурению 10 новых скважин, которые дополнительно дадут 24 тыс. кубометров воды в сутки. Установлена блок-модульная подстанция мощностью 630 кВА, построена насосная станция второго подъема и два резервуара емкостью 400 кубометров, проложено более 3,5 км водопровода от насосной станции второго подъема до площадки резервуаров в Назрани. Всего на эти цели было выделено более 500 млн рублей.

В следующем году планируется строительство административно-бытового корпуса, КПП, насосной станции третьего подъема и водовода протяженностью 6140 метров.

Отмечается, что после модернизации объекта общая подача воды для жителей Назрани поднимется с 16,5 тыс. кубометров до 49,5 тыс. Потребность города в настоящее время составляет 44,2 тыс. кубометров. Разница позволит улучшить водоснабжение в сельских поселениях Барсуки, Плиево и Гази-Юрт.

«Работы на объекте мы начали проводить еще весной прошлого года, а весь объем планируем завершить в следующем. Это означает, что уже в 2024 году население Назрани будет обеспечено водоснабжением в полной мере. При этом у нас возникнет разница между существующей в городе потребностью и уровнем подачи воды. Это дает нам возможность дополнительно обеспечивать чистой водой еще несколько сел в Назрановском районе», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что сегодня при содействии правительства России активно ведется работа над решением проблемы обеспечения водой населения республики.

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