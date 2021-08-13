В Ингушетии на благоустройство общественных территорий в текущем году выделено более 135 млн рублей

Во всех муниципалитетах контракты заключены, уже завершены работы по 20 общественным территориям на общую сумму 96,427 млн рублей, то есть — 71%. Оставшиеся 14 мест отдыха будут сданы до конца октября 2021 года, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Лидерами по реализации поставленных задач и количеству законченных благоустроенных зон являются города Малгобек, Карабулак и Сунжа.

Также, в соответствии с требованиями нацпроекта, в республике проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, на единой платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru.

Благодаря проведенной информационной агитационной работе среди населения о необходимости принятия участия в голосовании, установленный показатель о количестве участников в 45 280 человек был перевыполнен и составил 115%. Участие в голосовании приняло 51 980 жителей республики.