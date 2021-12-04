В Ингушетии на два дня освободят от работы вакцинированных сотрудников с сохранением зарплаты

Единогласное решение было принято трехсторонней комиссией по регулированию социально — трудовых отношений в составе представителей Кабмина региона, объединений организаций профсоюзов, работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Ингушетия» на совещании под председательством вице-премьера Олега Фурсова.

Заместитель главы кабинета министров рекомендовал исполнительным органам, органам местного самоуправления, объединениям организаций профсоюзов провести разъяснительную работу по пропаганде решения комиссии и закрепления дополнительных гарантий вакцинированным работникам в коллективных договорах или локальных нормативных актах своих организаций.

«Решение данного вопроса является очень правильным шагом по улучшению заботы о трудящихся. Организм может по-разному отреагировать на вакцину, у кого-то процесс проходит незаметно, кто-то в течение двух дней после вакцинации испытывает неудобства. Каждый работодатель должен поддержать здоровье сотрудников», — сказал он.

В ходе совещания участники также обсудили вопрос о состоянии коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях всех форм собственности.

Фурсов обратил внимание на то, что заключение договоров является важным инструментом заботы трудящихся. Представителям профильных министерств было предложено проводить работу по агитации заключения договоров.

«Это отношения между работодателем и трудящимся, которые защищают многие права. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов неоднократно говорил о том, что в республике должны быть гарантированы все права трудящихся. Для нас крайне важно решать эту задачу», — подчеркнул вице-премьер.

По данным Профобъединения Ингушетии, к концу ноября всего действующих коллективных договоров составляет 135 соглашений. Из них в этом году зарегистрировано 96 колдоговоров, в прошлом году — 21.