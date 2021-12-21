В Ингушетии на ФАД «Кавказ» загорелся автомобиль марки Isuzu

«По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит автомобиль марки Isuzu («Исузу»). Площадь пожара составила 6 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Также 20 декабря днем в городе Сунже загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 60 кв. м. Никто не пострадал.