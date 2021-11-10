Транспорт

В Ингушетии на федеральных и региональных дорогах планируется установить пункты весогабаритного контроля

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В Ингушетии на федеральных и региональных дорогах планируется установить пункты весогабаритного контроля. Комплексы позволят в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

Об этом Главу республики Махмуд-Али Калиматова на встрече в Магасе проинформировал начальник межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Дмитрий Кравцов.

«До конца 2021 года мы планируем запустить пункт автоматического весового контроля в Ингушетии, а в первом квартале 2022 года комплексов будет уже три», — сказал представитель окружного ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили основные результаты окружного управления, рассмотрели приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

«За 9 месяцев 2021 г. территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия вынес 548 постановлений о привлечении к административной ответственности с взысканием штрафов на сумму свыше 1,2 млн рублей, из которых более 700 тыс. были перечислены в бюджет региона», — озвучил статистику Кравцов.

Он добавил, что больше всего нарушений было допущено при проведении предрейсового контроля технического состояния транспорта, отсутствие предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, а также при выпуске на линию транспортного средства без тахографа.

Кроме того, на встрече были затронуты дальнейшие планы взаимодействия региона и Ространснадзора по СКФО в части осуществления контрольно-надзорной деятельности и улучшения качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок, автомобильного транспорта, а также соблюдения сохранности автомобильных дорог федерального значения.

Кравцов отметил, что Ингушетии со стороны ведомства будет оказана всяческая поддержка в развитии регионального транспортного комплекса, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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