В Ингушетии на год раньше завершат капремонт межмуниципальной дороги «Сурхахи-Яндаре»

«По плану объект должны сдать только в следующем году, но дорожники обещают закончить намного раньше. В принципе, как они и делают это всегда! За это им отдельная благодарность», — написал Калиматов.

По его словам, дорога относится к 4 категории комфортности, она двухполосная, имеет протяженность 9 км при ширине 10 метров.

По мнению Главы региона, улучшение и развитие дорожной инфраструктуры в регионе в последние годы достигается за счет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и федеральных программ «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и «Комплексное развитие сельских территорий».

«Считаю, что без хороших дорог развитие региона невозможно. Особое внимание уделяем отдаленным селам. Это в первую очередь для того, чтобы там возродить жизнь», — добавил Махмуд-Али Калиматов, отметив, что республиканский Минавтодор ещё ни разу не подводил, «все дорожные работы выполняют качественно и досрочно».

Ранее сообщалось, что в Ингушетии до 2024 года планируется привести в нормативное состояние более 100 км дорог.