Здравоохранение

В Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения направят свыше 140 млн рублей

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В 2022 году власти Ингушетии направят более 140 млн рублей на реализацию концепции модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Реализация программы позволит улучшить материально-техническую базу медицинских организаций, доступность и качество оказания медицинской помощи, чтобы наши жители, проживающие в различных селах и городах нашей республики, получали весь спектр комплексных медицинских услуг», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» в сельском поселении Кантышево Назрановского района возведут новую больницу, а также будет проведен ремонт детской поликлиники в городе Назрани.

В пресс-службе напомнили, что благодаря региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в прошлом году был завершен капитальный ремонт в трех медицинских организациях: фельдшерско-акушерских пунктах в сельском поселении Мужичи и хуторе Мочиево, детской поликлинике ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница».

Также закуплено 5 единиц медицинского транспорта и 94 единицы медоборудования, начато строительство ГБУЗ «Кантышевская участковая больница» на 60 коек.

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