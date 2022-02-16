Конкурс

В Ингушетии на площадке форума «Таргим-2022» разыграют гранты на реализацию проектов среди молодежи

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В текущем году в Ингушетии впервые состоится Всероссийский грантовый конкурс среди молодежи.

Благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи, республике одобрена заявка для организации и проведения грантового конкурса на площадке молодежного Всероссийского форума «Таргим-2022».

«В данном направлении Комитетом по делам молодежи региона была проделана большая работа, при этом нельзя не отметить бывшего председателя молодежного ведомства, а ныне заместителя руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии Анзора Мархиева, который внес неоценимый вклад в воплощение этой идеи в жизнь», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время молодёжь республики имеет возможность защитить свой социальный проект в очном формате, не выезжая за пределы своего региона.

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