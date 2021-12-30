В Ингушетии на полигоне воинской части в окрестностях села Троицкое пройдут стрельбы
В Ингушетии на полигоне воинской части, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое, в будние дни января 2022 года с 9:00 до 14:00 и с 16:00 до 03:00 следующего дня будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, а также мероприятий по сплошной очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона, а также прогон (выпас) животных в указанный период.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Троицком гарнизоне, определены даты проведения стрельб: 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 17.01, 18.01, 19.01, 20.01, 21.01, 24.01, 25.01, 26.01, 27.01, 28.01.