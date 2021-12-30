В Ингушетии на полигоне воинской части в окрестностях села Троицкое пройдут стрельбы

В Ингушетии на полигоне воинской части, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое, в будние дни января 2022 года с 9:00 до 14:00 и с 16:00 до 03:00 следующего дня будут проводиться боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.