АПК

В Ингушетии на территории 259 га заложены ореховые сады

0

В Ингушетии начали возрождать заброшенные территории ореховых садов в предгорной зоне с помощью местных предпринимателей, сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«На сегодняшний день под грецкие орехи в республике в общей сложности заложено 259 га. Эти земли, расположенные близ сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района, входят в земли лесного фонда. В проекте уже участвуют 6 фермерских хозяйств. Предприниматели возродили заброшенные ореховые сады Ингушетии, которые в последние годы оставались бесхозными и нуждались в уходе», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

По словам Главы субъекта, руководитель ООО «Ореховый сад» Хамза Медов начал строительство завода по переработке грецкого ореха. Проект создания предприятия включен в модель социально-экономического развития республики до 2030 года.

«Такого рода предприятий на Северном Кавказе больше нет, и это обеспечит предприятию стабильный рынок. Производство это фактически безотходное, используются все фракции ореха. Это при том, что грецкий орех очень хорошо у нас растет и дает большие урожаи», — сказал Калиматов.

По данным пресс-службы, «Ореховый сад» начал строительство предприятия по глубокой переработке орехов мощностью 1,2 тыс. тонн в год. Первую очередь завода планируется запустить до конца 2023 года. Это будет производство варенья из зеленого грецкого ореха.

На полную мощность завод должен выйти постепенно в течение пяти лет, то есть в 2027 году. Там начнут производить ореховое масло, перерабатывать ореховую кожуру и ядро для кондитерских изделий.

«Проблем с сырьем у завода не будет — для этих целей предприятие значительно увеличило площадь ореховых садов. Инвестиции в проект создания завода по глубокой переработке орехов оцениваются в 100 млн рублей. В рамках инвестпроекта будет создана линия по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, а также производству орехового масла холодного отжима», — уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, по мере повышения урожайности предполагается запустить и производство чурчхелы. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения около 1 тысячи тонн готовой продукции.

По данным регионального правительства, предприятие будет использовать в качестве сырья урожай грецких орехов, полученный в возрождаемых ореховых садах на территории 550 га.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоялась встреча участников СВО с молодежью
На ПМЭФ-2023 руководители Ингушетии и Запорожской области подписали соглашение
В республике определили победителей вокального конкурса «Молодые голоса Ингушетии»
Глава Ингушетии отметил, что республика становится привлекательной для инвесторов
Стартовал конкурс детского рисунка к 100-летию государственности Ингушетии
Более 116 тыс. лишних рублей начислили жительнице Ингушетии за газ из-за неисправного счетчика
Жительница Ингушетии ударила по лицу адвоката
Ансамбль «Ингушетия» принял участие в фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023»
В республике определили победителей вокального конкурса «Молодые голоса Ингушетии»
Ингушским школьникам рассказали об опасности употребления наркотиков
Глава Ингушетии разрешил использовать дроны в регионе только госструктурам

Главное

Яндекс.Метрика

 