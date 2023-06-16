В Ингушетии на территории 259 га заложены ореховые сады

«На сегодняшний день под грецкие орехи в республике в общей сложности заложено 259 га. Эти земли, расположенные близ сельского поселения Берд-Юрт Сунженского района, входят в земли лесного фонда. В проекте уже участвуют 6 фермерских хозяйств. Предприниматели возродили заброшенные ореховые сады Ингушетии, которые в последние годы оставались бесхозными и нуждались в уходе», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

По словам Главы субъекта, руководитель ООО «Ореховый сад» Хамза Медов начал строительство завода по переработке грецкого ореха. Проект создания предприятия включен в модель социально-экономического развития республики до 2030 года.

«Такого рода предприятий на Северном Кавказе больше нет, и это обеспечит предприятию стабильный рынок. Производство это фактически безотходное, используются все фракции ореха. Это при том, что грецкий орех очень хорошо у нас растет и дает большие урожаи», — сказал Калиматов.

По данным пресс-службы, «Ореховый сад» начал строительство предприятия по глубокой переработке орехов мощностью 1,2 тыс. тонн в год. Первую очередь завода планируется запустить до конца 2023 года. Это будет производство варенья из зеленого грецкого ореха.

На полную мощность завод должен выйти постепенно в течение пяти лет, то есть в 2027 году. Там начнут производить ореховое масло, перерабатывать ореховую кожуру и ядро для кондитерских изделий.

«Проблем с сырьем у завода не будет — для этих целей предприятие значительно увеличило площадь ореховых садов. Инвестиции в проект создания завода по глубокой переработке орехов оцениваются в 100 млн рублей. В рамках инвестпроекта будет создана линия по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, а также производству орехового масла холодного отжима», — уточнили в пресс-службе.

По данным правительства, по мере повышения урожайности предполагается запустить и производство чурчхелы. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения около 1 тысячи тонн готовой продукции.

По данным регионального правительства, предприятие будет использовать в качестве сырья урожай грецких орехов, полученный в возрождаемых ореховых садах на территории 550 га.