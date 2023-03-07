В Ингушетии на три месяца раньше завершили второй этап капремонта дороги

«Досрочно завершен второй этап капитального ремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейрбек-Юрт» протяжённостью 3,8 км, который проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник, усилиями дорожников на объекте полностью заменено основание и уложено три слоя из ПГС, восстановлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, приведены в нормативное состояние пересечения, примыкания и съезды. Кроме того, установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка краской и восстановлено барьерное ограждение.

Долгие годы покрытие на автодороге находилось в плачевном состоянии, что влекло за собой риск возникновения аварийных ситуаций. Теперь же здесь созданы все условия для максимально комфортного передвижения граждан.

Реконструкция была начата в середине января, объект планировали сдать в эксплуатацию в конце мая. Но проект завершен на три месяца раньше.

Как пояснили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства, в 2021 году на первом этапе было капитально отремонтировано 2,5 км упомянутой автодороги. При этом после ремонта некогда проблемная дорога преобразилась кардинально. Были проведены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена необходимая разметка, установлены дорожные знаки.

В республике в текущем году по дорожному нацпроекту будет отремонтировано 28 км артерий.