В Ингушетии на выборах в Госдуму партия «Единая Россия», по предварительным данным, безусловный лидер

Как сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя главы избиркома региона Муслим Албогачиев, за «Единую Россию» проголосовало 167 тыс. 239 избирателей, или 85,18%. Партия лидирует на всех 137 избирательных участках.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на втором месте. За партию отдали голоса 10 тыс. 082 человека (5,13%).

Далее КПРФ — 7174 (3,65%) и ЛДПР — 3470 (1,77%).

Другие политические партии в Ингушетии не набрали и 1% голосов.