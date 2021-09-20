Выборы

В Ингушетии на выборах в Госдуму партия «Единая Россия», по предварительным данным, безусловный лидер

0

По предварительным данным, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, на выборах депутатов Госдумы VIII созыва партия «Единая Россия» безусловный лидер с более 85% голосов.

Как сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя главы избиркома региона Муслим Албогачиев, за «Единую Россию» проголосовало 167 тыс. 239 избирателей, или 85,18%. Партия лидирует на всех 137 избирательных участках.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на втором месте. За партию отдали голоса 10 тыс. 082 человека (5,13%).

Далее КПРФ — 7174 (3,65%) и ЛДПР — 3470 (1,77%).

Другие политические партии в Ингушетии не набрали и 1% голосов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Хусен Муталиев: «Прошедшие выборы были абсолютно демократичными и прозрачными»
В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19
Али Дударов: «Прошедшие выборы показали большой интерес к ним со стороны избирателей Ингушетии»
Хаваж Накастоев: «Выборы прошли на достаточно высоком уровне»
МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»
«Единая Россия» лидирует на выборах в местный парламент в Ингушетии с 80,77% голосов
По предварительным данным единоросс Муслим Татриев будет представлять Ингушетию в Госдуме VIII созыва
Дзюдоист Рахим Хамхоев стал победителем международного турнира в Сербии
Явка на парламентских выборах в Ингушетии по предварительным данным составила более 84%
Ингушские дзюдоисты завоевали 6 медалей на турнире в Железноводске
Хусейн Халмурзиев выступит на Гран-при Хорватии

Главное

Яндекс.Метрика

 