В Ингушетии на выборах в Госдуму партия «Единая Россия», по предварительным данным, безусловный лидер
По предварительным данным, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, на выборах депутатов Госдумы VIII созыва партия «Единая Россия» безусловный лидер с более 85% голосов.
Как сообщил газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя главы избиркома региона Муслим Албогачиев, за «Единую Россию» проголосовало 167 тыс. 239 избирателей, или 85,18%. Партия лидирует на всех 137 избирательных участках.
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на втором месте. За партию отдали голоса 10 тыс. 082 человека (5,13%).
Далее КПРФ — 7174 (3,65%) и ЛДПР — 3470 (1,77%).
Другие политические партии в Ингушетии не набрали и 1% голосов.