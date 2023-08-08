В Ингушетии набирают детей в детскую секцию настольного тенниса Шоудан

Сообщается, что дети научатся играть в настольный теннис под руководством опытного тренера и получат возможность принять участие в региональных и межрегиональных турнирах. Кроме этого, для них будут организованы культурные и просветительские экскурсии, мастер классы и другие мероприятия, которые помогут расширить круг общения ребят, найти новых друзей и интересные увлечения.

Отмечается, что секция открывается в рамках реализации проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» при поддержке Фонда президентских грантов. Тел. для справок: 8(928)107-73-79, Мовсар Дугиев.