Настольный теннис

В Ингушетии набирают детей в детскую секцию настольного тенниса Шоудан

0

Федерация спорта слепых Ингушетии объявила набор детей в детскую секцию настольного тенниса Шоудан для незрячих и слабовидящих.

Сообщается, что дети научатся играть в настольный теннис под руководством опытного тренера и получат возможность принять участие в региональных и межрегиональных турнирах. Кроме этого, для них будут организованы культурные и просветительские экскурсии, мастер классы и другие мероприятия, которые помогут расширить круг общения ребят, найти новых друзей и интересные увлечения.

Отмечается, что секция открывается в рамках реализации проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» при поддержке Фонда президентских грантов. Тел. для справок: 8(928)107-73-79, Мовсар Дугиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии поздравил заслуженного юриста России Иссу Костоева с днем рождения
Ансамбль «Ингушетия» совершает гастрольный тур по 10 городам страны
Эксперт рассказала, может ли сотрудник в Ингушетии рассчитывать на короткий рабочий день из-за жары
Неучтенную наукой боевую башню нашли в горной Ингушетии
Более 250 представителей из регионов России приедут в Ингушетию для участия в форуме «Бейни-2023»
Телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий — МВД по Ингушетии
В Ингушетии от кори привито около 7 тыс. человек
В Ингушетии будут готовить учителей по физкультуре по специальной программе
Пилотный проект «Мобильная УИК» стартовал в Ингушетии
Жительница Ингушетии выплатила 250 тыс. рублей алиментов после запрета на выезд из страны
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после ДТП с пострадавшими детьми

Главное

Яндекс.Метрика

 