В Ингушетии набирают детей в секцию регби под руководством опытного наставника

По информации пресс-службы Минспорта региона, Федерация регби Ингушетии по окончании школьного обучения в секции даёт возможность, по ходатайству тренера, поступить в вузы России с отделением регби.

Отмечается, что тренировки будут проходить на стадионе имени М. Парчиева в городе Магасе. Тренировки бесплатные. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону/вацап 8-928-79-12-206.