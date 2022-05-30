В Ингушетии набирают детей в секцию регби под руководством опытного наставника
В Ингушетии набирают детей 2010-2011 годов рождения в секцию регби под руководством лицензированного наставника, главного тренера Федерации регби республики Ислам-Бека Циздоева.
По информации пресс-службы Минспорта региона, Федерация регби Ингушетии по окончании школьного обучения в секции даёт возможность, по ходатайству тренера, поступить в вузы России с отделением регби.
Отмечается, что тренировки будут проходить на стадионе имени М. Парчиева в городе Магасе. Тренировки бесплатные. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону/вацап 8-928-79-12-206.