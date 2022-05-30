Регби

В Ингушетии набирают детей в секцию регби под руководством опытного наставника

0

В Ингушетии набирают детей 2010-2011 годов рождения в секцию регби под руководством лицензированного наставника, главного тренера Федерации регби республики Ислам-Бека Циздоева.

По информации пресс-службы Минспорта региона, Федерация регби Ингушетии по окончании школьного обучения в секции даёт возможность, по ходатайству тренера, поступить в вузы России с отделением регби.

Отмечается, что тренировки будут проходить на стадионе имени М. Парчиева в городе Магасе. Тренировки бесплатные. По всем вопросам необходимо обращаться по телефону/вацап 8-928-79-12-206.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один из двух пострадавших в ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии скончался
Ингушетия отправила 100 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Для ингушских кадетов построили спорткомплекс с полуолимпийским бассейном
В музее ИЗО состоится награждение победителей конкурса «Моя Ингушетия»
Ансамбль «Сийг» примет участие в фестивале «Танец — язык мира»
На ФАД «Кавказ» в Ингушетии столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В пунктах проведения ЕГЭ в Ингушетии созданы все необходимые условия
В Ингушетии пройдет турнир по шашкам среди незрячих и слабовидящих
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления двух детей угарным газом
В доме покойного жителя Ингушетии обнаружили пистолет и боевые патроны
В рамках акции «Вода России» в Ингушетии очистили 10 км берега реки Асса

Главное

Яндекс.Метрика

 