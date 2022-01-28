В Ингушетии наблюдается рост числа больных Covid-19
Ингушетия в числе регионов, где наблюдается рост больных Covid-19. Об этом было сообщено в ходе заседания федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
По данным Минздрава республики, за сутки количество пациентов в стационарах увеличилось на 20 человек. По состоянию на 28 января госпитализировано 254 человека, когда накануне показатель составлял 234 пациента, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.
Увеличиваются также и случаи заболевания «омикроном». За текущую неделю количество случаев заражения новым штаммом превысило 40.
Как сообщила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева, в настоящее время в 5 медицинских организациях Ингушетии функционируют 335 коек, 46 из которых реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 30%. При необходимости он будет увеличен до 1085 коек. Кроме того, имеется возможность перепрофилировать участковую больницу под ковид-госпиталь на 60 коек.
В целом по России число госпитализаций из-за коронавируса увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23-х.
В республике к 28 января количество заболевших достигло 31018 человек, из них выздоровело 28701, смертельных случаев — 504.