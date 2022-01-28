Коронавирус

В Ингушетии наблюдается рост числа больных Covid-19

0

Ингушетия в числе регионов, где наблюдается рост больных Covid-19. Об этом было сообщено в ходе заседания федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

По данным Минздрава республики, за сутки количество пациентов в стационарах увеличилось на 20 человек. По состоянию на 28 января госпитализировано 254 человека, когда накануне показатель составлял 234 пациента, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Увеличиваются также и случаи заболевания «омикроном». За текущую неделю количество случаев заражения новым штаммом превысило 40.

Как сообщила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева, в настоящее время в 5 медицинских организациях Ингушетии функционируют 335 коек, 46 из которых реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 30%. При необходимости он будет увеличен до 1085 коек. Кроме того, имеется возможность перепрофилировать участковую больницу под ковид-госпиталь на 60 коек.

В целом по России число госпитализаций из-за коронавируса увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23-х.

В республике к 28 января количество заболевших достигло 31018 человек, из них выздоровело 28701, смертельных случаев — 504.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В летнем амфитеатре Ингушетии состоится вечер памяти первого Героя России Суламбека Осканова
До трех лет тюрьмы грозит жительнице Ингушетии за 17 бутылок контрафактного алкоголя
Минздрав России издал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции
В музее ИЗО Ингушетии проходит персональная выставка Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны...»
Президент России подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%
Единороссы Ингушетии приняли участие в конференции «НКО о важном: донорство крови и костного мозга»
В городе Малгобеке Ингушетии обсудили участие в создании электронной Книги Памяти
Асхаб Мальсагов стал победителем первенства СКФО по греко-римской борьбе
Более 13 тысяч потребителей газа Республики Ингушетия пользуются сервисом «Личный кабинет»
29 лет назад был создан ОМОН Ингушетии
Прокуратура выясняет причину отравления пятерых детей в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 