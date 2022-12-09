В Ингушетии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

«Всего на лечении находится 41 человек, в том числе 6 человек — в стационаре, на оксигенотерапии — 1 человек, лиц старше 60 лет — 2 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике функционируют 11 коек в 2 медицинских организациях (ИРКБ, СЦРБ), в том числе 3 реанимационных. Свободный коечный фонд составляет 45,5%.

«Лекарственные препараты отпущены более 13 тыс. пациентам. Обеспеченность кислородом составляет 24 баллона. Создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих на три месяца», — добавили в пресс-службе.