В Ингушетии наблюдается снижение заболеваемости Covid-19 на 55 %

По его данным, количество заболевших за весь период достигло 38987 человек, из них выздоровело — 33662, смертельных случаев — 539. Всего на лечении находятся 4786 человек: в том числе 183 человека — в стационаре. На оксигенотерапии — 81 человек.

Балаев отметил, что в настоящее время в регионе функционируют 365 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 46 реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 50%, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

Кроме того, сокращено количество бригад скорой медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» с 22 до 18 единиц.

В республике продолжается тестирование в 15 лабораториях. «Уже проведено 703444 исследования, в том числе 2077 за последние сутки, из них количество биопроб с положительным скринингом — 102. Максимально на предыдущей неделе выявлено 380 случаев. Охват тестированием 415,4 на 100 тыс. населения. За последнюю неделю количество биопроб с положительным скринингом уменьшилось со 142 до 102 в сутки при сохраняющемся высоком показателе (2077 за последние сутки)», — сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения.

Он также добавил, что в регионе идет оказание медицинской помощи пациентам с Covid-19 на дому.

Напоминаем, что жители субъекта могут обратиться круглосуточно в единую службу оперативной помощи по бесплатному номеру «122». Для этого задействовано 5 операторов единого центра, которые перенаправляют вызовы в амбулаторные ковид-центры по месту жительства. Всего задействован 41 оператор, в том числе, волонтеры. Ежедневно поступает от 15 до 30 звонков.