Коронавирус

В Ингушетии наблюдается улучшение ситуации с Covid-19

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Эпидемиологическая ситуация по Covid-19 осложнилась в трех регионах, а в 12-ти стала лучше. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет газета «Известия».

По словам Голиковой, согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус. рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в Чечне, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

Улучшение наблюдается в Ингушетии, Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Калмыкии, Чувашии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

Также вице-премьер отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%.

7 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн жителей прошли полный курс вакцинации от Covid-19.

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