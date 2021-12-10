В Ингушетии наблюдается улучшение ситуации с Covid-19

По словам Голиковой, согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус. рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в Чечне, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

Улучшение наблюдается в Ингушетии, Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Калмыкии, Чувашии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

Также вице-премьер отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%.

7 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн жителей прошли полный курс вакцинации от Covid-19.