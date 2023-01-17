В Ингушетии наблюдается увеличение количества туристов

Отмечается, что число гостей в прошлом году выросло на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

По словам Главы республики Махмуд-Али Калиматова, туристическая активность обусловлена развитием инфраструктуры горнолыжного курорта, предоставлением медицинских услуг в зоне отдыха, повышением уровня клиентского сервиса, а также активным участием Ингушетии в мероприятиях нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и правительства РИ, Комтуризма региона в текущем году будет участвовать в самой большой туристической выставке Беларуси «Отдых — 2023», а также в 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023», в рамках которой намечается заключение соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургом и Ростовской областью.

Рост турпотока наблюдался и во время новогодних праздников — более 4,5 тыс. туристов посетили Ингушетию. Обычно большой популярностью у туристов пользуются горы республики.