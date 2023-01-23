Фонд

В Ингушетии начал работать фонд поддержки импортозамещающих производств

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Власти Ингушетии открыли региональный фонд развития промышленности, призванный оказывать помощь предпринимателям в реализации инвестиционных проектов путем предоставления займов по льготным ставкам, сообщает пресс-служба Минпромсвязи республики.

«Учредителем нового фонда выступило министерство промышленности и цифрового развития республики. Планируется предоставление займов субъектам промышленной деятельности региона на льготных условиях для развития их действующих и перспективных проектов», — говорится в релизе.

Как отметил глава Минпромсвязи Бадма Дорджиев, в Ингушетии есть богатый промышленный потенциал, который будет развиваться, если оказать соответствующую поддержку.

«Представители промышленности могут подать заявки на получение грантов для реализации своих значимых для региона и страны проектов», — считает министр.

Фонд даст возможность реализовывать инвестиционные проекты в рамках программ совместных займов промышленным предприятиям региона, 70% в таких проектах финансируется со стороны федерального фонда развития промышленности.

Поддержка инвестпроектов будет осуществляться путем предоставления займов по льготным ставкам от 1% до 3% годовых, программы финансирования фонда позволяют получить до 50 млн рублей на каждого заявителя со сроком до 5 лет. При выдаче займов будет отдаваться предпочтение проектам, направленным на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств и производство экспортоориентированной высокотехнологичной продукции.

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