В Ингушетии начал работу пункт сбора книг в рамках Всероссийской акции

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В Ингушетии начал работу пункт сбора книг в рамках акции «Дарите книги с любовью», находится он в Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева, сообщила пресс-служба учреждения.

Сама ежегодная общероссийская акция «Дарите книги с любовью» стартует 7 февраля и продлится до 14 февраля — Международного дня книгодарения.

Организатором акции в Ингушетии традиционно выступает Национальная библиотека республики. Собранные здесь книги затем передаются в муниципальные и школьные библиотеки.

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