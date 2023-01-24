В Ингушетии начал работу пункт сбора книг в рамках Всероссийской акции

Сама ежегодная общероссийская акция «Дарите книги с любовью» стартует 7 февраля и продлится до 14 февраля — Международного дня книгодарения.

Организатором акции в Ингушетии традиционно выступает Национальная библиотека республики. Собранные здесь книги затем передаются в муниципальные и школьные библиотеки.