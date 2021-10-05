Горячая линия

В Ингушетии начала работу «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа

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В Ингушетии, как и во всех субъектах Российской Федерации, начала работу «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа.

В период с 4 по 15 октября 2021 года специалисты управлений Роспотребнадзора и консультационных центров на базе центров гигиены и эпидемиологии проведут тематическое консультирование граждан по профилактике ОРВИ и гриппа.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, специалисты службы расскажут о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Также сотрудники напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Телефоны «горячих линий» и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Ингушетии.

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