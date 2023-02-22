Благотворительность

В Ингушетии началась благотворительная раздача мяса к 79-й годовщине депортации народа

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Министр по Внешним Связям, Национальной Политике, Печати и Информации Республики Ингушетия Ваха Беков

В Ингушетии началась раздача мяса малообеспеченным семьям в рамках благотворительной акции «Мехка саг1а» в преддверии 79-й годовщины депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году.

«Акция проводится по инициативе и поручению Главы республики на средства Национального фонда развития Ингушетии. Помощь будет распределена по всем районам региона, семь быков мы отправили в Пригородный район. Всего с бойни заберут 6 тонн 200 кг мяса», — сообщил руководитель Миннаца РИ Ваха Беков.

По его словам, часть жертвенного мяса отправлена руководству мемориального кладбища «ГIоазот-кашамаш», где похоронены более 600 погибших в ходе конфликта в Пригородном районе и городе Владикавказе в 1992 году. Они в свою очередь распределят его семьям без вести пропавших в дни тех трагических событий.

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