Реконструкция

В Ингушетии началась масштабная реконструкция кладбища в сельском поселении Сагопши

0

В Ингушетии началась масштабная реконструкция кладбища в сельском поселении Сагопши Малгобекского района.

Все работы проводятся благодаря договорённости Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с благотворительным фондом «Сафмар» Микаила Гуцериева о благоустройстве кладбищ в республике.

Только в текущем году планируется отремонтировать 33 мусульманских и 7 христианских кладбищ в регионе. Оставшиеся будут восстанавливать в следующем году. Жители в один голос благодарят за такие перемены.

Территория кладбищ огромная. Капитальный ремонт начали в конце апреля и планируют завершить до конца июля. Впрочем, основной акцент строители делают не на сроки, а на качество, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики. Благодаря поддержке Главы региона и финансированию со стороны известного мецената преображения затронули в первую очередь те кладбища, где ремонт не проводился десятки лет.

Вдоль кладбища в Сагопши устанавливается новая железная ограда с укрепленным основанием и красивым обрамлением взамен старой и изношенной. Общая протяжённость новой железной ограды — более двух километров. Появились красивые ворота. В настоящее время строители обустраивают удобную парковочную площадку, проводят реконструкцию молельного помещения.

Отмечается, что в процессе работы рабочие бригады столкнулись с небольшими трудностями, которые благодаря современным инженерным решениям удастся решить. Так, обрывистую поверхность земли планируют выровнять и протянуть новое ограждение, при этом не перекрывая русло канала, который был раньше.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником
Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение
Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»
Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту
В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году
Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона
Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу
Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции

Главное

Яндекс.Метрика

 