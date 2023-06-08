В Ингушетии началась масштабная реконструкция кладбища в сельском поселении Сагопши

Все работы проводятся благодаря договорённости Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с благотворительным фондом «Сафмар» Микаила Гуцериева о благоустройстве кладбищ в республике.

Только в текущем году планируется отремонтировать 33 мусульманских и 7 христианских кладбищ в регионе. Оставшиеся будут восстанавливать в следующем году. Жители в один голос благодарят за такие перемены.

Территория кладбищ огромная. Капитальный ремонт начали в конце апреля и планируют завершить до конца июля. Впрочем, основной акцент строители делают не на сроки, а на качество, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики. Благодаря поддержке Главы региона и финансированию со стороны известного мецената преображения затронули в первую очередь те кладбища, где ремонт не проводился десятки лет.

Вдоль кладбища в Сагопши устанавливается новая железная ограда с укрепленным основанием и красивым обрамлением взамен старой и изношенной. Общая протяжённость новой железной ограды — более двух километров. Появились красивые ворота. В настоящее время строители обустраивают удобную парковочную площадку, проводят реконструкцию молельного помещения.

Отмечается, что в процессе работы рабочие бригады столкнулись с небольшими трудностями, которые благодаря современным инженерным решениям удастся решить. Так, обрывистую поверхность земли планируют выровнять и протянуть новое ограждение, при этом не перекрывая русло канала, который был раньше.