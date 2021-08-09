Более тридцати представителей ЦШИ предстали перед кинорежиссером в Центре культурного развития в Магасе. Как отмечают юные участники кастинга, кому-то было очень непривычно и страшновато попробовать себя в новом для себя амплуа, а кто-то воспринял общение с режиссером как замечательное приключение. По предварительным данным, уже есть кандидатуры на участие в кинофильме.

Напомним, проект фильма «Письмо» (авторы сценария Александр Родин и Амур Амерханов) стал победителем Северо-Кавказского питчинга дебютантов киноиндустрии, который прошел в июне этого года в столице Карачаево-Черкесии, а также обладателем гранта в размере 500 тысяч рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов.

Как рассказал газете «Ингушетия» Амур Амерханов, кинокартина «Письмо» рассказывает о героях Великой Отечественной войны, писателях и ученых ингушского народа, сыгравших большую роль в восстановлении Республики Ингушетия в составе России, и их личном и самоотверженном служении своей стране.

«Фильм «Письмо» будет способствовать консолидации общества и создавать позитивную повестку, давая ему правильные ориентиры, а также пропагандировать образование в среде молодежи, показывая пример самопожертвования отдельной личности для общего блага, сохранения традиционных семейных ценностей нашей страны», — отметил режиссер.

По его словам, фильм станет масштабным национальным проектом, в котором будет задействована творческая молодежь Ингушетии и всей России.

«Непосредственное обучение и практика в технических и творческих специальностях под руководством опытных профессионалов мира кино, работающих на нашем проекте, — вот еще один из инструментов для развития потенциала молодежи, привлечения ее к созданию основ национального кинематографа российского Кавказа», — рассказал Амерханов.