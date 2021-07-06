В Ингушетии началась уборка урожая озимых и заготовка кормов

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В государственных унитарных предприятиях Ингушетии, подведомственных Минсельхозу республики, собирают урожай озимых яровых культур — овса, ячменя и пшеницы.

Как отметил руководитель аграрного ведомства Магамед Гагиев, уборочная кампания в регионе началась в срок с соблюдением всех необходимых правил техники пожарной безопасности.

«Мы начали жатву только после того, как соответствующая комиссия провела контрольный обмолот зерна. Всего в работе задействовано более трехсот единиц спецтехники. Собрать предстоит около 40 тысяч гектаров урожая», — сообщил глава Минсельхоза Ингушетии.

Кроме того, глава аграрного ведомства отметил, что в связи с поручением Главы региона наряду с развитием растениеводства идет и наращивание темпов по развитию животноводства.

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