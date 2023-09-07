В Ингушетии началась вакцинация населения против гриппа

Так, коллектив Сунженской центральной районной больницы во главе с главным врачом прошел вакцинацию против гриппа.

Как сообщили в Минздраве региона, участвовать в акции изъявили желание как сама главный врач учреждения Фатима Кокурхаева, так и сотрудники всех категорий, от врачей до технического и административного персонала.

«Вакцинация считается одним из самых эффективных средств профилактики гриппа. В нашей больнице всегда очень строго соблюдаются меры эпидемиологической безопасности и профилактики сезонных инфекционных заболеваний, поэтому я призываю жителей сделать прививку и обезопасить себя», — отметила главный врач Сунженской центральной районной больницы Фатима Кокурхаева.