В Ингушетии начали готовить спутникостроителей
В республике запустили новую программу обучения учащихся спутнико- и ракетостроению на базе технопарка «Кванториум», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобранауки регион.
«Занятия будут проходить в два этапа. Сначала в дистанционном режиме дети овладеют теорией, а уже в апреле нынешнего года их ждет в Курске профильная очная смена», — сказал представитель ведомства.
Как отметили в пресс-службе, по окончании обучения по программе «Введение в спутнико- и ракетостроение» юные спутникостроители из Ингушетии примут участие в соревнованиях «Курский CanSat».
За время обучения школьники создадут свои первые микроспутники и оснастят их датчиками приема-передачи информации. А в конце смены примут участие в межрегиональных соревнованиях юных спутникостроителей «Курский CanSat», где запустят свои спутники в небо.
Победители соревнований примут участие во Всероссийском чемпионате Воздушно-инженерной школы, организатором которых выступает Московский госуниверситет.