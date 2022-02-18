В Ингушетии начали готовить спутникостроителей

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В республике запустили новую программу обучения учащихся спутнико- и ракетостроению на базе технопарка «Кванториум», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобранауки регион.

«Занятия будут проходить в два этапа. Сначала в дистанционном режиме дети овладеют теорией, а уже в апреле нынешнего года их ждет в Курске профильная очная смена», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в пресс-службе, по окончании обучения по программе «Введение в спутнико- и ракетостроение» юные спутникостроители из Ингушетии примут участие в соревнованиях «Курский CanSat».

За время обучения школьники создадут свои первые микроспутники и оснастят их датчиками приема-передачи информации. А в конце смены примут участие в межрегиональных соревнованиях юных спутникостроителей «Курский CanSat», где запустят свои спутники в небо.

Победители соревнований примут участие во Всероссийском чемпионате Воздушно-инженерной школы, организатором которых выступает Московский госуниверситет.

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