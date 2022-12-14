В Ингушетии начали разбирать старый мост с дефектами конструкции

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В Назрановском районе реконструируют мостовой переход через реку Сунжа на автодороге «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона в среду.

«Переправу реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент дорожные строители проводят разборку старого моста, перенос линий связи на необходимое расстояние от объекта», — сказал собеседник.

По его словам, рабочие готовятся к устройству буронабивных свай. К объекту проложены подъездные дороги для технических нужд.

Как уточнили в пресс-службе, действующий мост имел значительные дефекты конструкции.

По данным республиканского Минавтодора, новый объект будет соответствовать современным техническим требованиям, в том числе по грузоподъемности. Все проведённые работы позволят в несколько раз увеличить срок эксплуатации путепровода.

Длина нового моста составит 96 метров. По обеим сторонам будут располагаться тротуары для движения пешеходов, перила и барьерные ограждения.

Объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

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