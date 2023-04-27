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В Ингушетии начали снос старых домов после расселения более 100 жильцов

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Республиканские власти после расселения жильцов начали демонтаж более двух десятков жилых помещений в городе Сунжа, признанных непригодными для проживания, сообщили в пресс-службе министерства строительства региона.

«В рамках второго этапа республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2019-2024 годах» в Сунже расселено 104 жителя из 22 жилых помещений», — сказал представитель ведомства.

Как отметили в министерстве, их общая жилая площадью составляла свыше 1,3 тыс. кв. м.

Общая стоимость мероприятий по этапу 2022 года в городе составляет почти 97,4 млн руб., из них 95,2 млн руб. выделено из федерального бюджета, остальные — республиканские и муниципальные средства.

Ориентировочный срок завершения реализации мероприятий по упомянутому этапу в Сунже — до конца второго квартала 2023 года.

Строители уже начали демонтаж старых квартирных домов, высвободившихся после переселения жильцов. В частности, такие работы активными темпами ведутся на улице Энгельса.

Финансовую поддержку регион получает в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что жители новостроек Сунжи обратились к властям с просьбой запланировать строительство спорткомплекса на территории, высвобождающейся после сноса двухэтажных квартирных домов на улице Энгельса.

Горожане указали на отсутствие оптимальных условий у детей из окраины заниматься спортом и физкультурой, несмотря на возведение детсадов и школ в городе.

«ФОК находился в центральной части, возле ДК, и то его снесли, новый хотят построить в другом месте. Детей из упомянутого единственного спорткомплекса распределили по школам, сейчас там в каждой секции по 60-70 человек. Наших детей туда не принимают, так как количество воспитанников в разы выше положенной нормы», — заявляли жители.

Для решения этой проблемы они попросили органы власти закрепить высвобождаемый участок на улице Энгельса для строительства ФОКа или образовательного объекта с условиями для занятий спортом в различных секциях.

 

 

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