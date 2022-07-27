В Ингушетии начали строительство 4 школ на 1750 новых ученических мест

«Новые школы начали строить в сельских поселениях Троицкое на 540 мест, Инарки (540 мест), Нестеровское (420 мест) и в городе Сунже на 250 мест. На возведение образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование» выделено свыше 1,5 млрд руб. Строительство объектов создаст общей сложностью 1750 новых ученических мест», — говорится в сообщении.

Земельные участки под строительство были определены зимой текущего года и переданы в безвозмездное пользование Минстрою Ингушетии.

«Также были разработаны проектно-сметные документации и получено положительное заключение экспертизы. В июне прошли тендерные процедуры и определены подрядные фирмы», — добавили в ведомстве.

В данное время на всех четырех объектах начаты земляные работы, подготовлена бетонная подушка под фундамент здания и ведутся работы по возведению стен подвальных помещений.

Срок окончания строительства — декабрь 2023 года.