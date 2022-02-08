В Ингушетии начали строительство Альтиевского водозабора и станции очистки воды

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В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в Ингушетии начаты работы по строительству Альтиевского водозабора и станции очистки воды, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Строительство объекта начато подрядной фирмой «КММ-Моторс» по заказу Минстроя Ингушетии. В данное время на объекте полным ходом ведутся земляные работы по бурению артезианских скважин, установке ограждения территории, строительству основания здания проходной и благоустройству территории», — сказал собеседник.

По его словам, в начале 2022 года в регионе были начаты работы по модернизации существующего Альтиевского водозабора.

«На сегодняшний день уже завершено бурение 3 артезианских скважин с установкой насосов, одновременно с этим ведутся работы еще на 4 скважинах. Всего по проекту их будет 10», — отметили в ведомстве.

Согласно проектно-сметной документации, которая была разработана в конце 2021 года ГУП «НПО «Геопроект», планируется построить 10 новых скважин, насосную станцию и напорно-канализационный коллектор для отвода хозяйственно-бытовых отходов. Лимит средств, выделенных до 2023 года, составляет 426 млн руб. Строительство объекта разбито на два этапа.

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