В Ингушетии начали высадку деревьев медоносных пород рядом с кошарами
По поручению Главы республики в государственных унитарных предприятиях, подведомственных региональному Минсельхозу, начали высадку деревьев медоносных пород рядом с кошарами.
Кроме того, начаты работы по укреплению лесополос, расположенных вокруг территорий ГУПов, с целью предотвращения выветривания и эрозии почв. Работы в этом направлении уже активно ведутся на предприятиях Назрановского и Малгобекского районов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, всего планируется высадить более 170 саженцев деревьев.