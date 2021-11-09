Экология

В Ингушетии начали высадку деревьев медоносных пород рядом с кошарами

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По поручению Главы республики в государственных унитарных предприятиях, подведомственных региональному Минсельхозу, начали высадку деревьев медоносных пород рядом с кошарами.

Кроме того, начаты работы по укреплению лесополос, расположенных вокруг территорий ГУПов, с целью предотвращения выветривания и эрозии почв. Работы в этом направлении уже активно ведутся на предприятиях Назрановского и Малгобекского районов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве республики, всего планируется высадить более 170 саженцев деревьев.

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