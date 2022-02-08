В Ингушетии начались учения танкистов и ракетчиков

«Более 30 ротных тактических учений начались на 15 полигонах на юге России. Учения проходят в Адыгее, Волгоградской области, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и в Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из учений участвуют около 400 военнослужащих и около 80 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С» и различные артиллерийские установки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения продлятся три недели.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на юге России решено провести более 3000 военных учений с участием экипажей кораблей Каспийской флотилии, ракетных истребителей и бомбардировщиков.