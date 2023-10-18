Спорт

В Ингушетии начало свою работу региональное отделение Паралимпийского комитета России

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В Ингушетии открылось региональное отделение Паралимпийского комитета России, руководит новой структурой мастер спорта России Алихан Иссаевич Дзарматов.

«Это значимое событие для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, так как теперь у них есть условия развиваться в спорте и принимать участие в паралимпийских соревнованиях», — сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики.

Над развитием паралимпийского движения в регионе будут работать заместитель председателя, начальник отдела массовой физической культуры министерства по физической культуре и спорту республики Магомед Мархиев, олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, заслуженный мастер спорта России Хусейн Халмурзиев и главный специалист отдела массовой физической культуры спортивного ведомства региона Тамерлан Аушев.

Отмечается, что региональное отделение Паралимпийского комитета России будет заниматься организацией и проведением соревнований для инвалидов, поддержкой и развитием спортивных клубов и школ для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовкой спортсменов к участию в Паралимпийских играх.

 

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