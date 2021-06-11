В Ингушетии началось строительство тренировочного комплекса и бассейна для кадетов

«Единственное начальное военно-учебное заведение республики в скором времени получит новый бассейн и тренировочный комплекс. Строительные работы на территории кадетского корпуса уже начаты», - отметили в пресс-службе.

По данным собеседника издания, открытие объекта ожидается к началу будущего учебного года. Планируется, что к проведению занятий с курсантами будут привлечены профессиональные дайверы. Обучение молодежи базовому уровню плавания, по мнению Главы субъекта Махмуда-Али Калиматова, нужно организовать муниципалитетах, где есть бассейны.