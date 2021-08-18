В Ингушетии начался первый этап ликвидации крупнейшей свалки в городе Малгобеке

Об этом на селекторном совещании под председательством вице-премьера России Виктории Абрамченко с участием федерального министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы правительства республики Магомед Евлоев.

По его словам, подготовительный этап предполагает устройство геодезической разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, бытового городка, временного дорожного проезда, а также расчистку территории от высокотравья, древесной поросли.

Цена контракта, заключенного в этом месяце, по итогам конкурсных процедур составила 978,5 млн рублей. Сумма в размере 468 млн рублей будет освоена до конца текущего года.

«Подрядчик уже начал работать, техника выставлена. В настоящее время идет контрольная работа Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии республики. Думаю, что те риски, которые были в отношении ликвидации данной свалки, будут устранены, и часть денежных средств в размере 468 млн рублей в этом году нами будет освоена», — сказал Евлоев.

Абрамченко указала на необходимость подготовить дорожную карту для ее подтверждения в обязательном порядке федеральным министерством природных ресурсов и экологии, а также Роспотребнадзором России, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что приказом Минприроды России свалка города Малгобека еще в 2019 году включена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в рамках регионального проекта «Чистая страна» на 2021 — 2022 годы запланирована ее рекультивация.

Самая крупная на территории республики свалка, площадью в 20,8 га, находится в непосредственной близости к городу, поэтому рекультивация участка сыграет большую роль в улучшении экологических условий проживания для жителей Малгобека и Малгобекского района.