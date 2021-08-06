В Ингушетии начался прием заявлений о включении избирателя в список голосующих по месту нахождения

Немного времени осталось до выборов в Госдуму Российской Федерации восьмого созыва и местный парламент. Уже определен список избирательных участков и закрепленных за ними границ.

Избиратели, которые в дни голосования (17, 18 и 19 сентября 2021 года) будут находиться вне места своего жительства, могут подать заявление о включении их в список избирателей по месту нахождения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в главном выборном органе республики, заявление может быть подано избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации в пункты приема заявлений, а именно: лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — с 2 августа по 13 сентября 2021 года; в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» — с 2 августа до 24:00 по московскому времени 13 сентября 2021 года; лично в участковую избирательную комиссию — с 8 по 13 сентября 2021 года.