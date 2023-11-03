В Ингушетии начался прием заявок на «Хадж-2024»

«Заявки на регистрацию в комитете по хаджу начали принимать с 1 ноября. Желающим совершить паломничество нужно иметь при себе загранпаспорт, медицинскую справку и другие необходимые документы», — отметил собеседник издания.

Точные сроки паломничества в предстоящем году пока не определены, предполагается, что это конец мая — начало июня.

Ожидается, что Саудовская Аравия может внести изменения в условия пребывания паломников в королевстве. В частности, будут улучшены условия проживания, но при этом могут быть повышены требования к мерам безопасности.

Напомним, в этом году из аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова было совершено 14 прямых авиарейсов в Джидду. К паломникам из Ингушетии присоединились и жители соседних регионов.

Для организации пропуска физических лиц через государственную границу России в аэропорту была разработана временная технологическая схема, согласованная со всеми ответственными ведомствами.

Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, власти особое внимание уделили логистике паломничества, разработали максимально удобные маршруты и транспорт, чтобы облегчить дорогу людям, отправляющимся в хадж.

В августе текущего года руководитель региона встретился с руководителем республиканского комитета по хаджу Мусой Дудурговым, поблагодарил его и руководство министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации за оперативное решение всех проблем, возникавших у паломников, отметив, что серьезных нештатных ситуаций не было.