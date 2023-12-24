Выборы

В Ингушетии начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост Президента России

0

В республике, как и по всей стране, начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост Президента России, сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении Народного фронта.

Политическое мероприятие будет проходить до 25 января 2024 года. Пункт сбора подписей открыт каждый день с 10 до 18 часов, за исключением 1, 2 и 7 января, по адресу: город Назрань, ул. Чеченская, д. 8 а. Гражданам необходимо иметь при себе паспорт.

Жительница региона Мариэтта Дениева считает, что особенно важными качествами Владимира Путина, на которые стоит обратить внимание, являются «его несгибаемая целеустремленность, непоколебимая уверенность в себе и исключительная способность достигать поставленных целей».

«Сбор подписей является значимым шагом в демонстрации народной поддержки и единства вокруг фигуры Президента, подчеркивая его роль в современной истории России и его вклад в развитие страны», — отметили в республиканском отделении Народного фронта.

Напомним, выборы главы российского государства состоятся 15-17 марта 2024 года. 


.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Итоги проверки деятельности АЗС обсудили в столице Ингушетии
Благоустройство дороги ведущей к школе началось в Назрани Ингушетии
В ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека
Прокуратура проводит проверку по факту ранения мужчины в больнице
Один человек погиб в ДТП с участием КамАЗа в Ингушетии
В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 720 мест
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО
В Ингушетии неизвестные ворвались в больницу и ранили мужчину
Глава Ингушетии навестил семьи Героев России — участников СВО
В Ингушетии загорелся жилой дом
В Ингушетии нашли пропавшего подростка

Главное

Яндекс.Метрика

 