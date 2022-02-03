В Ингушетии начата работа по формированию кластерного подхода в управлении экономикой

Формирование кластерного подхода имеет для развития региона важное экономическое значение.

«Такая модель управления экономикой, на мой взгляд, повысит интерес к региону со стороны инвесторов. Готовые промышленные площадки с необходимой инженерной инфраструктурой значительно облегчают производственный цикл и в целом бизнес-задачи», — считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Для инвесторов созданы льготные условия по налогообложению. По данным правительства республики, алюминиевый кластер объединяет 11 предприятий, в том числе из Москвы, Краснодара и Самары. На этой производственной базе планируется создать 1000 рабочих мест. Кроме того, налоговые поступления от предприятий в бюджеты всех уровней составит 1 млрд рублей.

Ключевая производственная задача кластера — обеспечить импортозамещение широкой линейки продукции алюминиевой и строительной отраслей. Уже сейчас участники кластера поставляют радиаторы в Республику Беларусь, Азербайджан и еще в 18 других регионов.

Следующим по своей значимости для экономики региона является агропромышленный кластер. В настоящее время сельское хозяйство — это базовая отрасль для региона. Уже проведены переговоры с потенциальными участниками по формированию кластера в 2022 году. В него войдут производители фруктов, овощей, молочных продуктов, мяса птицы. В рамках кластера предполагается создание предприятий глубокой сельхозпереработки. Один из них птицеводческий комплекс «Южный», стоимость которого составляет 3,6 млрд рублей. Первая очередь производства запущена, продукция уже поступает в реализацию.

В 2020-2021 годах расширению агропромышленного кластера способствовала также и реализация инвестиционных проектов по закладке плодовых культур черешневого сада, орехового сада и фундука.

Особое место в рамках сельскохозяйственного кластера займет агропромышленный технопарк на базе инвестиционного проекта по созданию современного промышленного тепличного хозяйства ООО «Агрокомбинат «Сунжа» стоимостью 7,2 млрд рублей. Из этой суммы освоено 1,2 млрд рублей на запуск первой линии, мощностью 15 тыс. тонн овощей в год.

Проект предполагает строительство подстанции «Тихая», которая обеспечит промышленные предприятия республики, в том числе и находящиеся в стадии строительства, стабильным энергоснабжением. Агрокомбинат «Сунжа» рассматривается Минэкономразвития России для заключения соглашения о защите капиталовложений.

Третий кластер создается в туристической сфере. В 2011 году в Северо-Кавказский туристский кластер были включены два высокогорных муниципальных района Ингушетии — Сунженский и Джейрахский. На их базе была образована туристско-рекреационная особая экономическая зона с созданием здесь всесезонных горнолыжных курортов «Цори» и «Армхи». Рост посещаемости Джейрахского района в 3 раза выше по сравнению с 2020 годом.

Для дальнейшего развития и полноценного функционирования курорта «Армхи» необходимо создать и расширить внешнюю инженерную инфраструктуру: построить канатные дороги и лыжные трассы, ввести дополнительно новые гостиницы.

Скорейшая реализация этих задач позволит достичь к 2030 году увеличения туристического потока до более 465 тыс. в год и объема туристических услуг до 0,6 млрд рублей в год.

Участниками четвертого креативного кластера станут предприниматели, чья деятельность будет лежать в творческой сфере. Речь идет о художниках, дизайнерах, ремесленниках и других. Реализация этой кластерной площадки позволит создать в ближайшее время свыше 300 рабочих мест. Оформление его планируется завершить в 2022 году.

Программа прорывного развития экономики Ингушетии до 2030 года, защищенная Махмуд-Али Калиматовым в правительстве России, уже сейчас имеет в наличии свыше 40 инвестиционных проектов на сумму более 24 млрд рублей, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.