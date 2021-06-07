Национальная библиотека

В Ингушетии начинает работу мобильный летний читальный зал Национальной библиотеки

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В Ингушетии начинает работу летний читальный зал Национальной библиотеки республики, сообщила пресс-служба учреждения.

Внестационарный читальный зал на базе многофункционального мобильного культурного центра будет работать в разных уголках региона весь летний период. Центр оснащен новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый, включая людей с ограничениями возможностями здоровья.

В передвижном читальном зале будут представлены новинки книг и периодики из фондов библиотеки, которые можно будет читать прямо на природе. Также сотрудники библиотеки подготовили программу презентаций различных сетевых библиотечных проектов, которую представят в рамках работы летнего читального зала.

Сезон чтения под открытым небом стартует в столице Ингушетии Магасе 8 июня в 11:00 рядом с башней Согласия и продолжится до 15:00. В Назрани читателей ждут 10 июня в это же время на проспекте И. Базоркина. В Карабулаке летний читальный зал будет работать 15 июня в парке Славы. Жители сельского поселения Троицкое смогут воспользоваться услугами библиотекарей 17 июня в центральном парке. Также летний читальный зал откроется возле сельских домов культуры 22 июня в Мужичах, 24 июня в Нестеровском, 29 июня в Алкуне. Время работы — с 11:00 до 15:00.

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